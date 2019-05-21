МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ранее занимавший должность зампреда правления компании "Газпром" Андрей Круглов назначен заместителем главы министерства финансов России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

"Назначить Круглова Андрея Вячеславовича заместителем министра финансов Российской Федерации", — сообщается в документе о назначении.

Напомним, что глава Минфина Антон Силуанов в середине апреля говорил о том, что Круглов, как предполагается, может стать заместителем министра финансов страны. Также сообщалось, что на этом посту он будет заниматься вопросами инвестиций с китайскими партнерами, а также взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.

1 апреля "Газпром" сообщил о том, что Круглов был освобожден от занимаемой им должности заместителя председателя правления (курировал вопросы финансово-экономической деятельности), в связи с переходом на государственную службу. Андрей Круглов занимал должность зампреда правления "Газпрома" с 2004 года. С 2002 по 2004 год он был членом правления компании.