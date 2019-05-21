МИНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в плане поставок продовольствия "доработались до того", что уже не выполняют подписанные торговые балансы по сельхозпродукции, поскольку "Россия не исполняет свои обязательства".

По данным пресс-службы белорусского лидера, во вторник Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам экономики. В частности, на нем была затронута тема поставок белорусской сельхозпродукции на рынок РФ.

"Второй вопрос — он так и не снят — поставки сельхозпродукции на российский рынок. По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?" — поставил вопрос белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко поинтересовался у чиновников, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом. "Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию", — отметил президент.

При этом он напомнил о задаче по диверсификации белорусского экспорта: по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и стран дальней дуги соответственно, тогда, по его словам, "экспорт можно считать диверсифицированным".

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что республике в плане поставок продовольствия очень сложно работать на традиционном для нее российском рынке, этот вопрос сторонам нужно "серьезно обсуждать" на высоком уровне, в том числе правительств. Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Россия ведет диалог с Белоруссией по вопросу ограничений на ввоз белорусской молочной продукции, введенных в июне 2018 года. Он подчеркнул, что отдельные проблемы в отношениях между странами бывают, но ситуация разрешима.

Лукашенко ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений, в частности, он заявлял о якобы нарушении Россией договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.