МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Сотрудники ОКБ им.М.П.Симонова обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под свой контроль дело в отношении руководителя предприятия Александра Гомзина. Год назад ему инкриминировали мошенничество на более чем 900 млн рублей, однако 13 мая этого года обвинение было снято в связи с непричастностью обвиняемого. Однако в тот же день были предъявлены обвинения в мошенничестве на общую сумму 494 млн рублей. 14 мая Гомзина заключили под стражу, хотя своей вины он не признает.

"Считаем, что Гомзин… стал "жертвой" корпоративного конфликта с группой акционеров ОКБ им. М.П.Симонова – компаний, аффилированных с Григорьевым В.Е.", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Прайма". Представители подконтрольного Григорьеву Ульяновского завода гражданской авиации (УЗГА) неоднократно предлагали Гомзину передать им подконтрольный пакет его предприятия, а в декабре прошлого года УЗГА по решению Минобороны отдали госконтракт на изготовление беспилотников "Альтиус-О", однако там он движется к срыву, пишут представители ОКБ.

Документация по контракту пока не передана УЗГА, и вокруг этого идет спор, который, по определению Главной военной прокуратуры, должен разрешаться путем переговоров либо в арбитражном суде. Арест Гомзина полностью игнорирует посыл президента Федеральному собранию о недопустимости решения хозяйственных споров путем фабрикации уголовного преследования, говорится в письме.

В нем указывается, что в отсутствие главного конструктора трудовой коллектив не может полноценно выполнять свои обязательства по гособоронзаказу, в частности, по разработке беспилотников с большой продолжительностью полета. Трудовой коллектив просит Путина вмешаться в происходящее, не допустив развала предприятия ВПК и срыва проектов, необходимых, в том числе, для освоения Арктики. В настоящее время ОКБ осуществляет выполнение контрактов на общую сумму более 7,4 млрд рублей.