МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мечела" рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2018 года в размере 18,21 рубля на ценную бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не начислять, следует из сообщения компании.

Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня. Реестр на получение дивидендов закрывается 18 июля. Общий размер выплат по префам может составить порядка 2,527 миллиарда рублей.

По итогам 2017 года "Мечел" начислил дивиденды из расчета 16,66 рубля на привилегированную акцию (или почти 2,312 миллиарда рублей в целом), обыкновенные бумаги остались без выплат. Таким образом дивиденды за текущий год могут возрасти на 9,3%.

Уставный капитал "Мечела" включает 416 миллионов 270,745 тысячи обыкновенных и 138 миллионов 756,915 тысячи привилегированных акций. В свободном обращении находится около 60% привилегированных акций, а 40% принадлежит Skyblock Limited, дочерней компании "Мечела". Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин (50,54% обыкновенных акций).