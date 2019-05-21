МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 22 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 года и ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.