МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас на встрече в пятницу обсудят интеграционный процесс, ситуацию с нефтепроводом "Дружба", а также вопрос о задолженности Минска перед РФ из-за реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей", сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"В ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, запланированной на пятницу 24 мая в Москве, будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", — сообщил Осипов журналистам.

"Кроме того, планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей", — добавил пресс-секретарь главы российского кабмина.