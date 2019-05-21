МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в апреле сократилось на 0,4% по сравнению с показателем марта — до 5,19 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста числа сделок на 2,7%, до 5,35 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в апреле снизился на 4,4%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке от общего объема в апреле осталась на уровне прошлого месяца в 3%, в годовом выражении — сократилась до 3% с 4% годом ранее.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,62 миллиона сделок, в месячном выражении отмечено снижение на 1,07%, в годовом — на 4%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 3,7%, до 269,3 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминимумов и квартир в апреле в месячном выражении увеличился на 5,6%, в годовом — снизился на 8,1%, составив 570 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости выросла на 3,4% в годовом выражении, до 251 тысячи долларов.