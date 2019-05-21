МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Заявки на регистрацию двух новых рейтинговых агентств находятся в Банке России, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Мы имеем огромное количество присвоенных рейтингов двумя нашими кредитными рейтинговыми агентствами. Рейтинговая индустрия состоялась, она работает эффективно", — сказал он, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ РФ.

"Сейчас на регистрации в Центральном банке есть заявки еще двух рейтинговых агентств, которые хотят осуществлять похожий вид деятельности", — добавил он.

В сентябре прошлого года Швецов говорил, что две команды специалистов обсуждают создание новых рейтинговых агентств в России. Он отмечал, что российское законодательство не ограничивает количество рейтинговых агентств. По словам Швецова, регулятор будет так же жестко подходить к оценке методологии и бизнес-процессов, как это делал, когда аккредитовывал два действующих рейтинговых агентства — АКРА и "Эксперт РА".