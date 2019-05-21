ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Госдепартамент США ввел санкции против двух предприятий и учебного центра из России, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению госдепа.

Как следует из документа, опубликованного в федеральном регистре США, меры введены против московского завода "Авангард", конструкторского бюро приборостроения в Туле и учебный центр подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине.

Ограничительные меры, которые подразумевают, в том числе запрет на закупки США продукции предприятий, введены с 14 мая.

Решение принято в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, который предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки.