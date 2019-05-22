МОСКВА, 22 мая — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в среду, что, возможно, ФРС будет вынуждена понизить ключевую процентную ставку, если инфляция не будет проявлять признаков возвращения к желательным уровням.

Возможно, ФРС "захочет рассмотреть пути возвращения инфляции и инфляционных ожиданий к целевому уровню 2%", после того как она продолжительное время не могла достичь этой цели, сказал Буллард.

Одним из способов выполнения этой задачи может стать смягчение денежно-кредитной политики, сказал он.

"Коррекция ключевой ставки в сторону понижения, даже на фоне относительно хороших экономических показателей, может способствовать поддержанию уверенности в том, что (Комитет по операциям на открытом рынке) продвигается к целевому уровню инфляции, — сказал Буллард. – Такой вариант изменения ключевой ставки может стать более привлекательным, если данные по инфляции останутся разочаровывающими".

Буллард является голосующим членом определяющего денежно-кредитную политику Комитета по операциям на открытом рынке. Он продолжительное время возражал против повышения ставок и первым прямо говорил о том, что центральному банку, возможно, придется понизить ключевую ставку, которая сейчас находится в диапазоне 2,25-2,50%. Другие руководители ФРС говорили, что могут сложиться обстоятельства, при которых ставку придется повысить или понизить, а Буллард прямо заявлял о вероятности мер, необходимы для защиты целевого уровня инфляции.

Центральный банк установил целевой уровень инфляции 2% в 2012 году, и ни разу не обеспечивал его устойчивости. Более того, в этом году инфляция ослабла, даже на фоне усиления экономики и роста занятости. Ослабли также инфляционные ожидания участников рынка и населения, и это повышает вероятность того, что реальная инфляция не будет расти так, как хотят руководители ФРС.

Другие скептично относившиеся к повышению ставок члены Комитета по операциям на открытом рынке, такие как президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, воздерживаются от заявлений о возможности понижения ставок. Большинство руководителей ФРС считает, что в этом году ставки изменены не будут, а те, кто думал, что они будут повышены, отказались от такого мнения. Финансовые рынки ожидают понижения ставок к концу этого года.

Буллард сказал в среду, что ФРС завершила нормализацию денежно-кредитной политики и смогла повысить ставки и сократить свой портфель активов без ущерба для экономики.

"Видимо, комитет правильно выбрал точку остановки нормализации, — сказал Буллард. — Будущее политики ФРС будет определяться показателями экономики".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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