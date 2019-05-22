МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в апреле в годовом выражении выросла до 2,1% против уровня марта в 1,9%, в месячном выражении показатель составил 0,6% против 0,2% в марте, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

В годовом выражении аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 2,2%, в месячном — на отметке в 0,7%.