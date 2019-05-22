МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в первом квартале составил 1,335 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.

Доходы бюджета за три месяца составили 8,693 триллиона рублей, расходы — 7,359 триллиона рублей.

В первом квартале прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составлял 712,7 миллиарда рублей.

В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей.