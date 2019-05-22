Новые предложения по Brexit открывают путь к повторному референдуму
МОСКВА, 22 мая — Dow Jones. Правительство Великобритании подготовило окончательный план выхода из ЕС, в котором предусмотрена возможность проведения повторного референдума. На этой новости британский фунт на непродолжительное время вырос.
Парламент уже трижды отклонял предлагавшиеся премьер-министром Терезой Мэй соглашения о Brexit, и ее новое предложение рассматривается как последняя попытка поучить одобрение законодателей.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Предложение проголосовать за проведение повторного референдума было одним из десяти пунктов плана Мэй.
В нем также содержатся положения о гарантиях прав трудящихся, о защите окружающей среды и о временном порядке таможенных отношений с ЕС.
Правительство также намерено искать альтернативные решения, позволяющие сохранить открытость границы Северной Ирландии с ЕС.
Мэй представит проект соглашения о выходе парламенту в начале июня.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
По словам Мэй, если парламент отклонит законопроект, оговоренный выход из ЕС "окажется в тупике", и при новом лидере станет возможным Brexit без соглашения или продолжительный период неопределенности.
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