МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 72,996 миллиарда рублей при спросе в 162,018 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 99,36% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,69% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,3768% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,69% годовых.

На следующем аукционе в среду Минфин России предложит инвесторам ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.