ЛОНДОН, 22 мая — ПРАЙМ. Вторая в Великобритании компания по производству стали British Steel объявила о неплатежеспособности, не сумев за три года восстановить убыточный бизнес, переговоры с властями о спасении также не увенчались успехом, следует из сообщения компании.

Основной акционер British Steel управляющая компания Greybull, купившая в 2016 году сталепроизводителя у индийской Tata Steel за 1 фунт, заявила, что менеджмент компании делал все возможное, чтобы сохранить бизнес.

"Сохранив бизнес от закрытия более чем три года назад, мы сделали большую работу, чтобы поставить компанию на ноги… Однако дополнительные удары, связанные с проблемами в связи с Brexit, оказались непреодолимыми", — отметила компания.

Переговоры собственника с британскими властями о возможности оказать финансовую помощь также не увенчались успехом. Таким образом, под риском увольнения оказались около 5 тысяч сотрудников British Steel и порядка 20 тысяч человек, работающих в сетях поставок.

Впрочем, правительство оказало поддержку официальному ликвидатору компании, что позволит British Steel в ближайшее время продолжить свою работу.