МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Задолженность по зарплате в России стабилизировалась на уровне 2,8 миллиарда — 2,9 миллиарда рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Что касается задолженности, то на уровне 2,8 — 2,9 миллиарда рублей она стабилизировалась. Постоянно работаем с предприятиями, которые в банкротном состоянии. Работаем с арбитражными управляющими, составляем графики. На контроле в Роструде 100 предприятий, которые мы тоже постоянно отслеживаем", — заявил Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Министр также заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.

"Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы — 2012 — 2015, этот показатель составлял 5,2% — 5,5%. В принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы. Первый квартал этого года — эта тенденция продолжается. В марте месяце порядка 4,7%, если сравнивать с мартом прошлого года — это 5%, то есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается", — сказал Топилин.

Он отметил, что с этого года повышено пособие по безработице: максимальные пособия составляют восемь тысяч рублей, а лиц предпенсионного возраста — 11 280 рублей, подчеркнув, что таких высоких пособий никогда не было.

"В этой связи регистрируемая безработица за первый квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала более привлекательной с этой точки зрения в том числе. Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться", — добавил Топилин.