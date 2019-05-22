МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 23,27 миллиарда рублей при спросе в 79,468 миллиарда, говорится в сообщении Минфина.

Цена отсечения составила 99,135% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,92% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,2395% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,91% годовых.

Ранее на аукционе в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 72,996 миллиарда рублей при спросе в 162,018 миллиарда.