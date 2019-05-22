МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в апреле ускорилось в годовом выражении до 4,9% с мартовских 1,2%, сообщает Росстат.

При этом за четыре месяца текущего года рост промпроизводства составил 2,8% в годовом выражении.

В месячном выражении рост промпроизводства в апреле составил 0,5%, а с исключением сезонного и календарного факторов — 1,4%.

Наибольший рост производства в апреле — 7,4% в годовом выражении — был зафиксирован в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов, в добыче полезных ископаемых рост составил 6%, в обрабатывающих производствах — 4,7%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован рост на 1%.

Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.

Уcкорение роста промышленного производства в апреле до 4,9% свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала текущего года, говорится в комментарии Минэкономразвития.

"Уcкорение роста промышленного производства в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала 2019 года", — отметило министерство.

По данным Росстата, рост промышленного производства в апреле 2019 года ускорился до 4,9% год к году после 1,2% в марте и 2,1% в целом за первый квартал. Улучшение годовой динамики в апреле продемонстрировали все укрупненные компоненты индекса промышленного производства. В целом за первые четыре месяца года выпуск в промышленности увеличился на 2,8% год к году, отмечается в комментарии Минэкономразвития.

Основной вклад в улучшение динамики промышленного производства внесли обрабатывающие отрасли. Годовые темпы роста обрабатывающей промышленности в апреле выросли до 4,7% год к году после 0,3% в марте (в первом квартале рост составил 1,3%). "Ускорение роста выпуска обрабатывающих отраслей было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: число рабочих дней в апреле текущего года было на один больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В марте действие календарного фактора было нейтральным", — говорится в комментарии.

Добыча полезных ископаемых в апреле продемонстрировала рост на 6% год к году после 4,3% год к году в марте (в первом квартале — 4,7%). По данным Росстата, улучшение годовой динамики наблюдалось в добыче как нефти, так и естественного природного газа.