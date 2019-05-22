ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин призвал конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга страны, который будет достигнут, по его расчетам, к концу лета.

"У меня нет точной даты, но я бы сказал, что это (будет достигнут потолок госдолга — ред.) в конце лета", — сказал Мнучин на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопрос, когда будет достигнут потолок при текущей ситуации.

"Я разделяю ваши обеспокоенности, и я призываю конгресс поднять потолок (государственного) долга как можно скорее", — добавил министр.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,120 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,08 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Великобритания с 317 миллиарда долларов. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.