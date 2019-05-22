НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,7%
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составлял 5-5,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 4,7-4,8% годовых. По последним данным, спрос спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов.
Компания с 16 мая проводила в городах США, а также в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.
Организаторами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit.
https://1prime.ru/state_regulation/20190522/830000653.html