МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. НЛМК разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составлял 5-5,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 4,7-4,8% годовых. По последним данным, спрос спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов.

Компания с 16 мая проводила в городах США, а также в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.

Организаторами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit.