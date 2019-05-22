МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 30 апреля — 1 мая 2019 года согласились с тем, что даже при улучшении экономических условий регулятор должен занимать "терпеливую" позицию в отношении изменения ставки, следует из протокола заседания, опубликованного в среду.

ФРС по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

"Участники встречи отметили, что даже если глобальная экономика и финансовые рынки улучшатся, терпеливый подход (к изменению уровня процентной ставки — ред.) останется оправданным", — говорится в протоколе заседания.

Члены комитета прогнозируют замедление роста ВВП США в краткосрочной перспективе по сравнению с темпами первого квартала 2019 года. Некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу низких уровней инфляции в стране. При этом участники встречи специально не поднимали вопрос возможного понижения базовой ставки.

"Некоторые участники при этом заявили, что если инфляция не покажет признаков ускорения в ближайшие кварталы, существует риск того, что инфляционные ожидания могут быть закреплены на уровнях ниже тех, которые соответствуют целевому показателю комитета в 2%", — говорится в протоколе.

Члены комитета отметили, что торговая политика и экономическое развитие других государств может оказать существенный негативный эффект на темпы роста экономики США. При этом несколько участников сообщили, что риски, связанные с глобальной экономикой, Brexit, торговой напряженностью, которые ранее в текущем году сильно влияли на их прогнозы, теперь ослабли.