МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности упрощенного порядка оформления прав на дома на садовых и дачных участках – без направления уведомлений об их строительстве или реконструкции. Такой упрощенный порядок оформления прав, называемый дачной амнистией, действовал до 1 марта 2019 года.

Продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в апреле с ежегодным отчетом в Госдуме. Кроме того, в середине мая в нижнюю палату российского парламента внесли проект закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 20 мая на заседании правительственной комиссии.