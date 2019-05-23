ВАШИНГТОН, 23 мая /ПРАЙМ/. США внесли Венесуэлу в список стран, экспорт в которые может представлять угрозы американским интересам национальной безопасности, говорится в сообщении минторга США.

Согласно решению Бюро промышленности и безопасности минторга, соответствующие изменения вводятся в правила управления экспортом: Венесуэла исключается из группы стран, для которых действует благоприятный режим для "некоторых видов экспортных товаров", за которыми осуществляется контроль с точки зрения национальной безопасности США. Вместо этого Венесуэла переводится в группу стран, вызывающих "озабоченности в области национальной безопасности".

"Это решение отражает текущие обеспокоенности в области национальной безопасности (США), связанные с Венесуэлой, например, ввод иностранных военнослужащих, персонала и оборудования в Венесуэлу, и направлено на лучшую защиту национальной безопасности США", — говорится в документе, который опубликован в Федеральном регистре США.

Ранее власти США публично выражали обеспокоенность присутствием в Венесуэле российских и кубинских военных, которых они обвиняли во вмешательстве в ситуацию в стране.

Кроме того, минторг внес Венесуэлу в число стран, в отношении которых у США есть обеспокоенности с точки зрения ядерного, химического и биологического оружием, а также ракетных технологий.