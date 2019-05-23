МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Владельцам загородных дач, которые примут участие в новом этапе "дачной амнистии", нужно быть готовыми к тому, что вырастет налоговое бремя, но ряд построек все же не облагается налогом, сообщила РИА Новости доцент департамента Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.

"Владельцам загородных дач в настоящее время надо платить два налога: земельный налог, а также налог на имущество физических лиц. И если с первым все в целом понятно, то по налогу на имущество физических лиц у налогоплательщиков до сих пор возникает много вопросов", — сказала она.

В частности, большинство хозяйственных построек не являются объектами налогообложения по налогу на имущество, так как не обладают признаками недвижимости — неразрывность здания с земельным участком и невозможность ее перемещения без конструктивных изменений. "Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не облагаются налогом на имущество физлиц. К таковым относятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и тому подобное", — отметила эксперт.

В настоящее время власти начали выявлять незарегистрированные постройки на загородных участках, например, с помощью беспилотников, а затем передают полученные сведения в Росреестр и ФНС России, напомнила она. "Однако необходимо отметить, что "автоматически" налог на незарегистрированную недвижимость не может быть начислен. Как правило, по результатам таких проверок собственникам земельных участков, в случае выявления незарегистрированных объектов недвижимости на их территории, направляется требования об их регистрации. Конечной целью программы является регистрация всех неучтенных объектов недвижимости", — добавила Залюбовская.

Продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в апреле с ежегодным отчетом в Госдуме. 21 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, предусматривающий такое продление. Кроме того, в середине мая в нижнюю палату российского парламента депутаты внесли проект закона о "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года.