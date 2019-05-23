МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов. Как пишет РБК со ссылкой на источники, Минтруд предлагает предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

По данным источников издания, это предложение министерства было направлено в правительство РФ.

"Курирующая эту сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. Все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер", — пишет издание.

"Нам важно обсудить, как минимум концептуально, и окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, с их ролью в системе социального страхования и с дальнейшей, надеюсь, на многие годы, их работой", — говорила Голикова на коллегии Минтруда в середине прошлого месяца. Во втором квартале текущего 2019 года может пройти обсуждение этих предложений с экспертами.