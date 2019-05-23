МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по второй, окончательной оценке, в первом квартале 2019 года вырос на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В годовом выражении ВВП Германии вырос в первом квартале на 0,6%, с учетом сезонных корректировок — на 0,7%.

Показатели полностью совпали с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков и предварительной оценкой.