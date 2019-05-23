МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ сейчас находится на уровне 5,1% в годовом выражении, вернется к целевому уровню в начале 2020 года, сообщила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года", — сказала Набиуллина.

По ее словам, месячные темпы роста инфляции уже опустились до соответствующих цели регулятора в 4%. "Поэтому будем считать, что вот это отклонение инфляции от нашей цели было и по времени не очень продолжительным и не столь значительным", — отметила Набиуллина.

Она напомнила, что пик инфляции в этом году составил 5,3% — ниже, чем ожидал ЦБ. Ограничить рост инфляции помогли два упреждающих повышения ключевой ставки в 2018 году, подчеркнула глава ЦБ.