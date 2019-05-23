МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России не стремится заработать на краткосрочных колебаниях курса валют, регулятор формирует золотовалютные резервы на долгосрочной основе, сообщила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Хотела бы ещё раз подчеркнуть: Банк России действует на долгосрочной основе. Мы не валютный спекулянт, мы не стремимся заработать на краткосрочных колебаниях обменных курсов", — сказала Набиуллина.

Миссия регулятора по управлению золотовалютными резервами — это обеспечить их сохранность и возможность воспользоваться в любых обстоятельствах, отметила глава ЦБ.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Предполагается, что новый список Минфина США, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия — все эти страны имеют положительный торговый баланс с США. Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея.