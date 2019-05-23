МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году на уровне 118 миллионов тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Пока тот прогноз, который озвучивал министр сельского хозяйства в 118 миллионов тонн, мы оставляем. Пока темы для изменения прогноза в сторону уменьшения или в сторону увеличения нет. И, соответственно, под 75 миллионов у нас по пшенице", — сказала Лут на круглом столе "Стратегия экспорта зерновых культур" в Россельхозбанке.

"Сейчас получается чуть ниже, но мы надеемся, что благодаря определенным мероприятиям мы достигнем 75 миллионов тонн по пшенице", — добавила замминистра.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) может составить 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн, сообщила Лут.

"Исходя из того баланса, который у нас получается с остатками (зерна — ред.) на 1 июля, исходя из оперативных данных регионов, мы понимаем, что пока возможности по экспорту зерновых в следующем сезоне, в сезоне 2019-2020 — 45 миллионов тонн, из которых 36 миллионов — это пшеница", — сказала Лут.