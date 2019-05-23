ПЕРМЬ, 23 мая — ПРАЙМ. "Сибур" завершил строительство "Запсибнефтехима", в настоящий момент идет его пуско-наладка, сообщил журналистам председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Строительство в целом завершено, идет пуско-наладка", — сказал Конов, отвечая на вопрос о готовности проекта.

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов.