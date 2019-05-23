НБУ: Киев должен инициировать новую программу с МВФ
КИЕВ, 23 мая — ПРАЙМ. Киев уже сейчас должен инициировать новую программу помощи от Международного валютного фонда (МВФ), считает глава наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
"Учитывая, что текущая программа с МВФ завершится в начале 2020 года, уже сейчас важно инициировать новую программу с МВФ", — написал в четверг Данилишин на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что регулятору пока неизвестна позиция нового руководства Украины относительно продолжения сотрудничества с МВФ после окончания кредитной программы.
Данилишин сообщил также, что Киев по-прежнему надеется получить от МВФ два кредитных транша на сумму 2,5 миллиарда долларов в мае-июне и ноябре по программе Stand-By.
"В этом году мы ожидаем два транша от МВФ на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США, которые при условии выполнения Украиной взятых на себя обязательств должны поступить в мае-июне и ноябре", — написал в четверг Данилишин на своей странице в Facebook.
https://1prime.ru/state_regulation/20190523/830003297.html