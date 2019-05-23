МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2019 года увеличилась в 3,44 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 11,336 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Отмечается, что относительно уровня предыдущего квартала чистая прибыль в январе-марте выросла почти в 7 раз, а значительное влияние на динамику оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару и евро.

В целом прибыль группы за отчетный период в годовом сопоставлении возросла в 3,3 раза — до 11,714 миллиарда рублей. Показатель EBITDA при этом снизился на 17% — до 15,322 миллиарда рублей (в квартальном сравнении — рост 2%), рентабельность по EBITDA составила 20% против 25% годом ранее. Консолидированная выручка практически не изменилась и составила 74,856 миллиарда рублей (спад на 1% относительно уровня четвертого квартала).

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 марта составил 456,585 миллиарда рублей против 467,704 миллиарда рублей в конце 2018 года. Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам первого квартала составило 5,7х.