МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В апреле в промышленном производстве РФ произошел настоящий бум: с мартовских 1,2% его рост ускорился сразу до 4,6% (по уточненным данным) в годовом выражении. С начала года показатель вырос на 2,8%. Для сравнения, рост промпроизводства в РФ по итогам 2018 года составил 2,9%.

Ускорение промпроизводства в апреле – вполне закономерный тренд, который связан с сезонностью, после слабого начала года оно разгоняется ко второму кварталу, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. На положительную динамику в этом году влияют сразу несколько факторов: большее количество рабочих дней, запуск национальных проектов, рост тарифов в некоторых отраслях, завершение зимнего сезона. Эксперты считают, что рост нельзя назвать "бумажным": в текущем году он продолжится. Тем не менее, ждать рекордов не стоит — статистика по текущему году может оказаться скромнее прошлого.

ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ

Если посмотреть на динамику показателя промпроизводства в РФ за последние годы, то прослеживается некоторая сезонность – после слабого начала года наблюдается ускорение в апреле, замечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Так было и в прошлом году, и в 2017, поэтому сама тенденция вопросов не вызывает, но вот корректность итоговой цифры может попасть под сомнение, учитывая общее снижение уровня доверия к данным Росстата в последнее время, говорит эксперт.

Наибольший рост в прошлом месяце был зафиксирован в сегменте водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов.

"Сама по себе это довольно стабильная сфера, поэтому лидерство стало возможно, вероятнее всего, из-за роста тарифов и мусорной реформы", — замечает аналитик.

По словам Андрея Кочеткова из "Открытие брокер", в данную отрасль хлынул поток инвестиций, необходимый для ликвидации долгосрочного дефицита перерабатывающих мощностей.

Кравчук отмечает, что важный вклад в итоговую статистику внесли сегменты добычи природных ресурсов и сельское хозяйство – по ним сомнений нет, так как это подтверждается отчетами об операционных результатах компаний, акции которых торгуются на Мосбирже.

Старт национальных проектов также внес вклад в ускорение промроизводства в апреле, считает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Я бы не называл этот рост бумажным", — отмечает он.

По его словам, ускорение в обрабатывающих отраслях носит "пульсирующий характер" из-за того, что в отдельные месяцы происходит накопление сырья. Свою роль сыграло также большее количество рабочих дней в апреле. По этой же причине резкий рост промышленности наблюдался и в феврале (4,1%), отмечает эксперт.

С ним соглашается и Кочетков, рост российской промышленности в апреле во многом обусловлен календарным фактором, а также адаптацией к повышению НДС с 1 января текущего года. В течение первого квартала компании проводили оценку текущей ситуации и востребованности будущих объемов продукции.

Рост в добывающей промышленности, по словам Кочеткова, во многом связан с завершением зимнего сезона.

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ УСПЕХОВ

По его прогнозу, в текущем году отечественная промышленность продолжит расти. Возможно даже ускорение темпов, если РФ воспользуется торговой войной США и КНР для наращивания своих поставок в эти страны. На уровне народного потребления большое значение будет играть снижение ставки ЦБ и вероятный рост реальных доходов населения.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская считает, что преждевременно говорить о бурном росте темпов промышленности, как о тенденции, так как Росстат оценивал только месячные показатели, в то время как средние квартальные цифры говорят лишь об умеренном росте. Во многом росту показателя в апреле способствовала достаточно высокая цена на нефть на мировом рынке, а также новые инвестиции в государственный сектор экономики, отмечает она.

"Возможно, при условии сохранения устойчивого курса рубля, а также благодаря реализации нацпроектов удастся минимизировать негативный эффект "календарного фактора" на статистику темпов роста, так как в мае и июне 2019 года рабочих дней меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — рассуждает она.

Ситуация в промышленности в целом достаточно стабильная, но говорить о рекордах не приходится, считает Кравчук. По его прогнозу, второй квартал будет заметно лучше первого в большей степени благодаря сезонному фактору.

"По итогам 2019 года можем увидеть рост промышленного производства на 2,7-2,8%, то есть несколько скромнее, чем в 2018 году, когда показатель вырос на 2,9% в годовом выражении", — заключает он.