МЭР: Модель, которая обеспечит рост экономики РФ не ниже 3%, пока не сформирована
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Модель экономического роста, которая обеспечит рост ВВП РФ на уровне 3% и выше, пока не сформирована, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, конечно, окончательно не сформирована", — сказал Орешкин, выступая на заседании коллегии Минэкономразвития.
При этом он отметил, что российская экономика растет 12 кварталов подряд, по итогам 2018 года рост достиг 2,3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190523/830004037.html