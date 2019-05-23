МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Модель экономического роста, которая обеспечит рост ВВП РФ на уровне 3% и выше, пока не сформирована, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, конечно, окончательно не сформирована", — сказал Орешкин, выступая на заседании коллегии Минэкономразвития.

При этом он отметил, что российская экономика растет 12 кварталов подряд, по итогам 2018 года рост достиг 2,3%.