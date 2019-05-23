МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 10 по 17 мая снизились на 0,1% и составили 494,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 17 мая составили 494,1 миллиарда долларов США. Снижение за неделю на 0,6 миллиарда долларов США, или на 0,1%, сложилось в результате возврата Банком России средств по операциям "валютный своп" банкам-резидентам и отрицательной переоценки, только отчасти скомпенсированных покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.