МОСКВА, 23 мая — Dow Jones. Американские компании, ведущие операции в Китае, сейчас находятся на передовой торговой войны, развернувшейся между двумя экономическими сверхдержавами. Насколько сильно они страдают от этого конфликта и что делают в этой связи — становится все яснее.

После того как на прошлой неделе США подняли тарифы на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов с 10% до 25%, а Пекин ответил, что введет ответные меры относительно американских товаров на 60 млрд долларов, Американская торговая палата в Китае и Американская торговая палата в Шанхае провели совместный опрос компаний – членов.

Три четверти опрошенных сказали, что торговые пошлины вредят их бизнесам. Примерно половина респондентов ожидают снижение спроса на свои товары, а 42% готовятся к повышению производственных затрат.

Чтобы справиться с последствиями торговой войны, 38% опрошенных планируют повысить цены, 34% прогнозируют негативное влияние на прибыль в размере до 10%. При этом 27% респондентов заявили, что, по их оценкам, удар по прибыли будет гораздо серьезнее.

Примерно треть компаний заявили, что сейчас занимаются реструктуризацией своих операций в Китае, чтобы в большей степени переориентировать их на китайских потребителей и местные бизнесы. Еще треть респондентов признались, что повременят или вовсе откажутся от инвестиционных решений. Четверть опрошенных заявили, что корректируют каналы поставок таким образом, чтобы покупать комплектующие или собирать товары за пределами США.

Менее 20% опрошенных сказали, что обдумывают перенос всего или части производства из Китая, что отражает трудности такого шага, особенно в отраслях, где используется больше высококвалифицированных работников.

Хотя 53% респондентов утверждают, что до сих пор не почувствовали нетарифные ответные меры, 20% заявили, что столкнулись с ростом числа проверок. По мнению 20%, сейчас их товары дольше проходят таможенный досмотр.

Почти половина компаний (45%) признались, что опасаются роста операционных затрат, если в ближайшие два месяца соглашение так и не будет подписано. 18% ответили, что промедление с подписанием соглашения, вероятно, вынудит их перенести операции из Китая. Среди наиболее вероятных направлений рассматриваются Юго-Восточная Азия и Мексика. Но, несмотря на разговоры о переносе каналов поставок, 60% опрошенных заявили, что не планируют переносить свои заводы.

Хотя американские компании уже давно жалуются на неравные условия ведения бизнеса в Китае, кражу интеллектуальной собственности и отсутствие доступа к их рынкам, 43% из них надеются, что с возвращением статуса-кво столкновения закончатся. В последние годы компании жалуются, что власти Китая благоволят местным фирмам в части регулирования и контроля за соблюдением нормативных требований. Однако только 15% респондентов заявили, что хотели бы видеть более равные условия ведения бизнеса.

Внизу списка опасений были меры, связанные с технологиями, которые сейчас находятся в эпицентре торговой войны. Например, менее 1% опрошенных надеются на то, что вынужденная передача технологий будет закончена.

Во время опроса компаниям не задавался вопрос о технологической холодной войне, спровоцированной тем, что США решили ограничить возможности китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies продавать свою продукцию на американском рынке и покупать технологии у американских поставщиков. Это решение взволновало технологический сектор, вызвав опасения по поводу спроса на американскую продукцию, а также возможных ответных мер Китая.

Главный инвестиционный стратег Yardeni Research Эд Ярдени следит за тем, заставят ли торговые проблемы аналитиков с Уолл-стрит понизить прогнозы по корпоративной выручке. На данный момент, пишет он в аналитической заметке, консенсус-прогноз по росту выручки на 2019 год составляет 5%, на 2020 год – 5,3%. Это значит, что прогнозы пока остаются, "на удивление, хорошими".

Перспективы Apple выглядят менее убедительно, как отметила Barron's в среду утром. Если Китай запретит продукцию Apple в ответ на американские меры в отношении Huawei, то, по оценкам аналитика Goldman Sachs Рода Холла, под угрозой окажется 29% годовой выручки производителя смартфонов.

Холл ухудшил целевую стоимость акций Apple со 184 до 178 долларов.

— Автор Reshma Kapadia; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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