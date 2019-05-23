МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 2,8% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 675 тысяч.

При этом показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону увеличения — до 723 тысяч с 692 тысяч.

По сравнению с апрелем 2018 года, когда индикатор составлял 629 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце поднялись на 7%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.