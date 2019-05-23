ВАШИНГТОН, 23 мая — ПРАЙМ. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке рассекретили в четверг информацию о предъявленных обвинениях в коррупции против исполнительного директора Федерального сберегательного банка Стивена Кэлка, который предоставил высокорискованный кредит в 16 миллионов долларов экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту.

Как следует из обвинительного заключения, в обмен на кредиты Манафорт обещал Кэлку должность в администрации США.

"Стивену Кэлку предъявлено обвинение в взяточничестве со стороны финансового института. Обвинения связаны с тем, что он допустил коррупционные действия и использовал свою должность в качестве главы банка, входящего в систему федерального страхования вкладов, предоставив высокорискованные кредиты на миллионы долларов в обмен на личные выгоды", — говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что попытки Кэлка получить должность в администрации Трампа не увенчались успехом.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что отношения между Манафортом и Кэлком были в центре внимания расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.