МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Долг "Мечела" по итогам первого квартала 2019 года составил 411 миллиардов рублей, что почти на 3% ниже показателя по состоянию на конец 2018 года (423 миллиарда рублей), следует из презентации компании.

Соотношение чистого долга к EBITDA за отчетный период повысилось до 5,7х с 5,6х на фоне снижения показателя EBITDA. В январе-марте группа погасила по долгу 4,3 миллиарда рублей, включая капитализированные проценты.

В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности. Средняя процентная ставка по заемным средствам в мае составляла 8,2% годовых.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2018 году группа сократила добычу угля на 9%, до 18,81 миллиона тонн, выпуск стали — также на 9%, до 3,88 миллиона тонн.