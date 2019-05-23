МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Россия и Белоруссия займутся освобождением трубопровода "Дружба" до границы с Польшей от загрязненной нефти без участия польской стороны, сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Согласно "дорожной карте" освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской", — сообщил Джус по итогам переговоров Козака и вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

"Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей — не позднее середины июня", — добавил он.