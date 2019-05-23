МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия помогла РФ компенсировать "не совсем последовательные действия" Польши при урегулировании ситуации с нефтепроводом "Дружба", теперь Россия и Белоруссия займутся освобождением трубопровода от "грязной" нефти до границы с Польшей без участия польской стороны, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

Ранее в четверг вице-премьеры Белоруссии и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак провели переговоры в Москве.

"Благодаря конструктивной позиции Белоруссии по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента. Согласно дорожной карте освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской стороны", — отметил Джус.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.