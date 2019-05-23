МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко провел совещание с основными нефтяными компаниями РФ и "Транснефтью" по восстановлению поставок чистой нефти по "Дружбе" в полном объеме, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Илья Джус.

"Козак также по итогам переговоров провел совещание с основными нефтяными компаниями и "Транснефтью" по восстановлению поставок кондиционной нефти в полном объеме", — сказал представитель Козака.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.