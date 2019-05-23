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МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Россия и Белоруссия займутся освобождением трубопровода "Дружба" до границы с Польшей от загрязненной нефти без участия польской стороны, сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Согласно дорожной карте освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской", — сообщил Джус по итогам переговоров Козака и вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

"Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей — не позднее середины июня", — добавил он.

В минувший вторник министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к главе Минэнерго России Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок чистой нефти по "Дружбе". По данным польского оператора "Дружбы" PERN, в транспортной системе Польши находится до 1 миллиона тонн загрязненной нефти.

В тот же день вице-премьер Козак сообщил журналистам, что окончательно договориться с Польшей об устранении последствий ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока не удалось. Он также говорил о том, что Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть из трубопровода.

Проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.