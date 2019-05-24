МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Все чаще в последние годы мы слышим о том, что какая-то страна находится под санкциями. Речь идет о всевозможных экономических ограничениях. Цель — принудить оппонента к политическим изменениям. Так как экономика и политика в современном мире тесно переплетены, то такая связка неудивительна.

Обычно к санкциям прибегают страны, ведущие активную внешнюю политику. В современном мире это США – на их долю приходится две трети действующих сейчас ограничений. Лидирующее положение экономики дает этой стране все рычаги для санкционного управления, более того, всегда находятся способы влияния на партнеров, чтобы они поддержали ограничения.

КАКИЕ БЫВАЮТ САНКЦИИ

Прежде всего, торговые – на импорт и экспорт. Они подразумевают запрет или ограничение продажи всех или ряда товаров отдельным странам и/или покупки у них. Сейчас такие меры считаются наименее эффективными, поскольку в глобальном мире приводят лишь к перераспределению торговых потоков.

Финансовые санкции действуют более прицельно. Они подразумевают ограничение на доступ к деньгам – грантам, кредитам, субсидиям и наносят удар не столько по населению, сколько по элите "подсанкционного" государства. И, наконец, финансовые санкции позволяют избежать последствий для налагающего их государства, поскольку не вредят его экономике, в отличие от торговых.

Персональные санкции предполагают запрет для физлиц или группы лиц на посещение страны или группы стран, которые их ввели, а также финансовые ограничения или арест счетов и активов. При кажущейся легкости, они вполне эффективны, поскольку элита нередко выводит средства из страны и опасается их потерять.

Наиболее жесткими считаются меры, предназначенные для полной изоляции страны-нарушителя. Это может быть тотальная заморозка ее имущества, запрет на любые торговые операции, денежные переводы и даже отказ ее гражданам во въезде. Как правило, такие санкции ставят государства на грань войны.

ИСТОКИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Кажется, что это некая новинка – раньше никаких санкций не было, а все проблемы решались путем переговоров и угроз. Ну, или военных действий, если других вариантов не было. Однако это далеко не так.

Чтобы понять это, разберемся, откуда взялась сама идея экономических санкций. Впервые их применил Афинский морской союз против Пелопонесского союза еще в 432 году до нашей эры. Это своего рода торговое эмбарго запрещало торговать с городом Мегары, оттого получило название "мегарская псефизма". Купцы этого города, потеряв существенный доход, обратились к Спарте, которая помогла им разгромить Афинский союз. Как мы видим, все окончилось войной.

Более современный вид санкции приобрели в середине ХIХ века, когда США начали укрепляться, а в Старом Свете сформировались капиталистические отношения. Тогда их жертвой чаще всего оказывалась Османская империя, чьи берега блокировали корабли европейских держав. Россия в этом тоже участвовала, чтобы поддержать борьбу Греции за независимость. США, в свою очередь, устраивали морские блокады латиноамериканским странам, но особо этот инструмент не применялся – слишком просто было его обойти.

А вот ХХ век стал для санкционной истории повторным – развитие экономики позволило сильным государствам воздействовать на оппонентов, все реже прибегая к "военной дубинке". После событий 1917 года США, Великобритания и Франция ввели против России экономическую блокаду, прекратив поставки продовольствия. Она закончилась лишь в 1920 году. Позже действовала "золотая блокада" – СССР мог купить за рубежом оборудование лишь за нефть или зерно, но не за золото.

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ

После Второй мировой войны западные государства во главе с США вводили экономические санкции против СССР и соцстран восточной Европы, реализуя таким образом политику сдерживания. Чаще всего они не имели успеха из-за относительной изолированности социалистического лагеря. Ущерб был лишь там, где присутствовала торговля с внешним миром. Так, в 1962 году США и их союзники наложили запрет на продажу в СССР труб большого диаметра, что привело к задержке строительства трубопровода "Дружба".

Самыми известными санкциями можно назвать морскую блокаду Кубы США с 1960 года, которая переросла в почти полное эмбарго с 1962 года. Действует оно и сейчас, несмотря на смену власти на Кубе и восстановление дипломатических отношений.

В середине 70-х годов прошлого века США ввели знаменитую поправку "Джексона-Веника", из-за гонений на эмиграцию серьезно ограничивающую торговлю со странами с нерыночной экономикой, прежде всего, с СССР. Официально она была отменена лишь в 2012 году.

С 1990 года санкции активно применяются в Организации Объединенных Наций (ООН) против стран, в которых ведутся войны, или которые их сами ведут. "Адресатами" санкций в разное время были Ирак, бывшая Югославия, Ливия, Гаити, Сомали и Либерия, фракция УНИТА в Анголе, Руанда и Сьерра-Леоне.

ДЕЙСТВИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Поскольку санкции стали основным инструментом политической борьбы, то нередко вводятся в обход ООН, хотя изначально подразумевался именно такой порядок. Наиболее актуальны для нас антироссийские санкции, начавшиеся в 2014 году из-за ситуации на Украине. Постоянно обсуждается их ужесточение, в том числе, в отношение госдолга РФ, что приводит к нестабильности российских активов. На слуху и санкции в отношении Ирана – из-за ядерной программы США запрещают покупать его нефть.

Многоэтапные санкции действуют против КНДР, и тоже из-за ядерной программы. Их ввела ООН, а другие государства присоединились. Денуклеаризация Корейского полуострова постоянно обсуждается, но пока безрезультатно.

Россия, в свою очередь, обменивается санкциями с Украиной – взаимные торговые и финансовые ограничения привели к существенному спаду экспортно-импортных операций. Однако первой Россия не вводит никаких ограничений – это не соответствует ее внешней политике. Между тем, при желании РФ могла бы ввести санкции на поставки палладия и титана, чем нанесла бы удар по мировому авто- и авиапрому. Кроме этого, у нас есть ряд технических эксклюзивов, аналогов которым нет или их недостаточно. Так, две трети тяжелых гражданских вертолетов в мире производятся в РФ.

Санкционные ужесточения закономерно приводят к совершенствованию механизмов их обхода. Торговые ограничения легко обходят через третьи страны – так появляются, к примеру, "белорусские" креветки. Есть способы обойти ограничения на доступ к технологиям, например, создание отдельного юрлица, через которое осуществляются поставки. Бывает еще проще – например, в контракте на запрещенную разработку сланцевых месторождений они называются "известковыми", и, как следствие, под запрет не подпадают. Сейчас Иран, Россия, Турция и ЕС обсуждают механизм обхода американских санкций на поставку нефти, и нет сомнений, что он будет создан.

Таким образом, негативное влияние санкций на экономику пострадавших от них стран присутствует, но оно не критическое. При этом страны, которые их вводят, сами несут потери, уступая позиции конкурентам, не поддержавшим ограничения. Стоит ли овчинка выделки? Не факт, ведь по данным исследователей, политические цели достигнуть удается лишь в трети случаев, а прекратить военные действия с помощью санкций не удалось ни разу.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Во время борьбы с основным противником – Великобританией – император Франции Наполеон Бонапарт установил "континентальную блокаду", запретив оккупированным или зависимым от нее странам покупать английские товары. При этом, если их обнаруживали "на твердой земле", то немедленно сжигали.

Страны, торговавшие с Китаем, время от времени запрещали использование шелка и ношение одежды из него, дабы подорвать экономику Поднебесной. Это также должно было способствовать развитию их собственной мануфактуры и "уменьшению роскоши".

Порой санкции приводят к прямо противоположным последствиям. После захвата Эфиопии Италией в 1935 году Лига наций ввела против нее санкции, запретив весь итальянский импорт и большую часть экспорта. Но это не только не вызвало гнев народа, но и сплотило его в поддержке фашистского режима. Была объявлена компания "Золото для Родины", когда каждый итальянец мог сдать золотые украшения в обмен на железные. Все драгоценности сдал и Бенито Муссолини с семьей, а писатель Луиджи Пиранделло даже отдал нобелевскую медаль.