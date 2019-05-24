МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Темпы роста экономики Украины, несмотря на восстановление после кризисных 2014-2015 годов, все еще остаются слишком низкими для того, чтобы жители страны могли приблизиться к уровню доходов граждан соседних европейских государств, отмечается в спецдокладе Всемирного банка, посвященном реализации потенциала экономического роста Украины.

По мнению экспертов ВБ, в кризисные годы украинская экономика сократилась на 16%. Рост ВВП в 2016 и 2017 годах возобновился до 2,4%, а в прошлом 2018 году составил 3,3%. Но, как поясняется в докладе, "для снижения уровня

бедности, который остается выше докризисного уровня, необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени".

Сейчас по уровню ВВП на душу населения Украина находится на уровне таких стран региона, как Молдавия, Грузия и Армения. Для того, чтобы достичь уровень экономического развития Польши, по мнению экспертов ВБ, Украине нужно еще 50 лет. Сейчас ВВП на душу населения Украины по паритету покупательской способности в три раза ниже, чем в Польше.

Развитию экономики Украины, по мнению экспертов, мешают незавершенные реформы в стране. В частности, одним из ключевых препятствий для роста инвестиций является нарушение принципов свободной конкуренции.