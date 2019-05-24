МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия должна сосредоточиться на проведении реформ и начать снижать ключевую ставку, чтобы экономический рост не замедлился, а инфляция начала снижаться, заявили в Международном валютном фонде по итогам миссии МВФ в Москве 14-24 мая.

"Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", — отмечают в МВФ.

По оценке фонда, внешняя поддержка росту ожидается ограниченной. В этих условиях, чтобы повысить потенциал роста, России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах.

"Для повышения среднесрочного роста потребуется ускорение структурных реформ, способных улучшить работу экономики. Национальные проекты, объявленные в 2018 году, способны стимулировать экономическую активность, но только при условии их эффективной реализации и дополнительных масштабных усилий по развитию конкуренции, сокращению участия государства в экономике и повышению эффективности государственных предприятий", — указывают в МВФ.

Денежно-кредитная политика успешно справляется с потенциальными угрозами ценовой стабильности. В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая, и ее смягчение представляется обоснованным, полагают в МВФ.

Повышение НДС, по оценке фонда, оказало более слабое влияние на инфляцию, чем ожидалось. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. "С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 года, даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России. Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году", — заявили в фонде.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Дальнейшее укрепление устойчивости финансового сектора поможет поддержать экономический рост в России, поэтому необходимо довести до конца работу по расчистке банковской системы, также заявили в МВФ.

"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора, одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования", — отметили в МВФ.

По мнению фонда, российским банкам нужно снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком.

"Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности", — считают в МВФ.

Необходимо также разработать такую стратегию по возвращению санированных банков в частные руки, чтобы способствовать развитию конкуренции в банковском секторе.

СРЕДСТВА ФНБ

России также не стоит направлять средства ФНБ на финансирование проектов или другие расходы даже после того, как объем фонда превысит 7% ВВП, властям следует продолжить вложение этих средств только в высоколиквидные иностранные активы, считает МВФ.

"Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности", говорится в заявлении МВФ.

По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходов казны при высоких мировых цен на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема в 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов. По прогнозу Минфина, при сохранении текущих цен на нефть это может произойти уже в 2019 году.

Эксперты фонда также не советуют России смягчать бюджетное правило.

"Бюджетное правило фиксирует бюджетную конструкцию и защищает экономику от колебаний цен на нефть, и чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году", — считают в МВФ.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ЗАКРЫТЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА

Россия за последние годы добилась значительных успехов в части прозрачности бюджетно-налоговой сферы, но у нее все еще остаются возможности для совершенствования, например — снижение доли закрытых статей бюджета, говорится в заявлении МВФ.

"Открытость бюджета прочно ассоциируется с более высокой эффективностью государственного сектора, более низкой стоимостью заимствований и пониженными коррупционными рисками", — уверены в МВФ.

Эксперты фонда отмечают, что Россия проделала большую работу в этом направлении.

"За последние пять лет правительство дополнительно упрочило свои сравнительно сильные позиции в этой сфере, предоставив оценки запасов природных ископаемых, подробную разбивку затрат на налоговые расходы, опубликовав комплексный доклад о бюджетных рисках и долгосрочные бюджетные прогнозы и приняв программную бюджетную классификацию", – говорится в документе.

"Вместе с тем остаются возможности дальнейшего совершенствования, в том числе путем предоставления отчетности по государственным обязательствам в рамках ГЧП, снижения доли закрытых статей расходов в бюджете (прогнозируется увеличение этой доли до 20% в 2021 году) и улучшения корпоративного управления и финансовой отчетности более чем 30 тысяч государственных предприятий", – отмечают эксперты МВФ.

УТОЧНЕНИЕ РОСТА ВВП РФ

Глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф на пресс-конференции в пятницу заявил, что фонд в течение одного-двух месяцев представит уточненный прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году.

"Через месяц-два у нас будут окончательные цифры, но примерно 1,5%, 1,4-1,5-1,6%. Это в принципе более-менее одинаковый уровень. Мы его видим в качестве уровня темпов роста ВВП", — сказал он.

В апреле МВФ повысил до 2,3% с 1,7% оценку роста ВВП РФ в 2018 году, в 2019 году фонд прогнозирует рост в 1,6% и в 2020 — в 1,7%.

При уточнении прогноза специалисты фонда учтут уже имеющиеся данные по росту российской экономики в 2019 году. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин после этой оценки заявил, что министерство пока не меняет прогноз роста экономики РФ на 2019 год — 1,3%.