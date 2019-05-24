ЛОНДОН, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня текущего года.

Такое заявление ее вынудили сделать однопартийцы и члены кабинета министров, которые недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Великобритании. При этом уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, который прибывает в начале июня в столицу Великобритании с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй, по всей видимости, останется временным исполняющим обязанности премьера.