МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52% и составила 64,3 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 3%, до 122,5 миллиона долларов, выручка — на 6%, до 282,6 миллиона долларов. Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 7%, до 104 миллионов долларов, свободный денежный поток составил 2,5 миллиона долларов против отрицательного свободного потока годом ранее в размере 14,4 миллиона долларов.

По отношению к предыдущему кварталу показатель EBITDA в отчетный период сократился на 2% "ввиду снижения объема производства, частично компенсированного ростом цен на золото". Выручка уменьшилась на 1%, денежный поток от операционной деятельности — на 12%, свободный денежный поток упал в 5,6 раза. Чистый убыток в четвертом квартале 2018 года составлял 17,3 миллиона долларов и был вызван обесценением внеоборотных активов.

Чистый долг компании в течение первого квартала увеличился на 3% и на 31 марта составил 942,5 миллиона долларов, общий долг возрос на 2%, до 1,026 миллиарда долларов. Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта составили 83,2 миллиона долларов, сократившись за отчетный период на 8%.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В 2018 году компания снизила производство золота на 6%, до 907 тысяч унций.