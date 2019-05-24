МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-апреле 2019 года увеличился на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,251 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В апреле показатель вырос на 1,2% в годовом выражении — до 2,636 триллиона рублей. При этом в марте оборот ритейла повысился на 1,6% по сравнению с мартом прошлого года. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в апреле сократился на 1,5%, тогда как в марте наблюдался рост на 8,7%.

Оборот розничной торговли в апреле на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4%. В апреле прошлого года эти доли составляли 94,4% и 5,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в апреле удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7% (в апреле прошлого года — 48,4% и 51,6% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле увеличился на 0,7% в годовом выражении — до 1,273 триллиона рублей (в марте показатель повысился на 1,2%). Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,8% и составил 1,363 триллиона рублей (в марте — на 1,9%).