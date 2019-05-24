МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2019 года выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из оперативного доклада Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 2,635 триллиона рублей.

В 2018 году рост инвестиций в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 3,8%.

Инвестиции в основной капитал в РФ за 2018 год выросли на 4,3%. Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций на 2019 год составляет 3,1%.