Инвестиции в РФ в I квартале выросли на 0,5%
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2019 года выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из оперативного доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 2,635 триллиона рублей.
В 2018 году рост инвестиций в первом квартале по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 3,8%.
Инвестиции в основной капитал в РФ за 2018 год выросли на 4,3%. Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций на 2019 год составляет 3,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190524/830007906.html